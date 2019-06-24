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Gaziantep’te 3 kilo esrara 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ticareti ihbarı alması üzerine harekete geçti.

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ticareti ihbarı alması üzerine harekete geçti. İhbar üzerine eve operasyon yapan ekipler, evde yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Evde yapılan operasyondan 1 ay sonra da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.Ç.’yi (32), teknik takip sonucunda yakalayarak gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede savunma yapan şüphelinin avukatı Güngör Sancılı, Y.Ç.’nin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu ve şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Y.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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