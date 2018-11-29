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Gaziantep'te, 3 PKK'lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te,  terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
Gaziantep emniyeti geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü öncesi örgüte eleman temin etmeye çalışan ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli, 1 tabanca, 1 terör örgütünü simgeleyen bez parçası, dijital materyaller ve FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlarla birlikte geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilirken, 3 kişi ise 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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