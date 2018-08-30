Gaziantep'te 30 Ağustos coşkusu

Haber- Kamera Mücahit YOLCU- GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Şefik Atak, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başlaşan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi. Kutlamalar, Vali Yerlikaya'nın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
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