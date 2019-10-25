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Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler, 2 araçta yaptığı kontrollerde, sahte kimlik belgesiyle birlikte 30 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardımda bulundukları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan 30 düzensiz göçmen ile 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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düzensiz Gaziantep göçmen

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