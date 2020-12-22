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Gaziantep’te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi

22.12.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi

Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi.Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’ye sokulmak istenen 2 bin 940 kilo ağırlığında 4 adet makine ile 549 kap, 19 bin 900 kilo iplik cinsi eşya ele geçirildi.

Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi.
Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’ye sokulmak istenen 2 bin 940 kilo ağırlığında 4 adet makine ile 549 kap, 19 bin 900 kilo iplik cinsi eşya ele geçirildi. Yakalanan gümrük kaçağı eşyaların 315 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. 5607 Sayılı Yasanın 3/2. Maddesi kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adlı soruşturma başlatıldı.

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