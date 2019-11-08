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Gaziantep’te 39 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların yurda girmesinde yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Öğle saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda kontrol noktası oluşturan Arıl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hüseyin Ç.'nin kullandığı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde minibüsteki 39 kişinin Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geçen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu belirledi. Minibüste bulunan 4 kadın 5 çocuk toplam 39 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek karakola götürüldü. Arıl Jandarma Komutanlığı'na getirilen göçmenlere askerler tarafından su ve yemek ikram edildi. Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için İstanbul’a gitmek istedikleri öğrenildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şoför Hüseyin Ç.’nin verdiği ifade doğrultusunda kent merkezinde yapılan operasyonda ise kaçakların yurda girmesini yardımcı olduğu belirlenen Vakkas Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

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