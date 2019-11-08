HABER

Gaziantep’te 39 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı.

Gaziantep’te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’ndaki yol kontrol noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri minibüste 27 Afganistan, 10 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalarken, sürücüyü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen göçmenlere yemek ve su ikramında bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin her birine 3 bin 549 lira para cezası kesilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Sahte propolise dikkat... Kanserojen etkisi varSahte propolise dikkat... Kanserojen etkisi var
'Notaların prensesi' yine birinci'Notaların prensesi' yine birinci
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Beyoğlu'nda araç sahipleri şaşkına döndü! 6 aracın camları kırıldı

İşe gitmek için araçlarının yanına gelenler şaşkına döndü

Son dakika: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik çirkin davranışla ilgili yeni gelişme

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Adana'da Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti

Oğlunun yaptığı şeyi öğrenen Suriyeli baba, polise ihbar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.