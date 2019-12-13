Gaziantep'te 4 bin 500 kişilik cami ibadete açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan 4 bin 500 kişilik "Servi Erdemoğlu Camisi" törenle ibadete açıldı.

Vali Davut Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Gölgelik kavşağındaki camide düzenlenen programda hayırlı bir işe şahitlik ettiklerini söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Gül, "40 yıl önce adeta sıfırdan başlayıp, bu süre içerisinde hem kurumsal anlamda Türkiye'nin sayılı firmalarından biri olmak, bunu yaparken de en az kırk eseri bu millete bağışlamak bir şeyi bize gösteriyor. Rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun dediği gibi o kurallara uyulduğunda helalinden Türkiye'de zengin olunabileceğini, hayır yaparak para eksilmeyeceğini, zekat vererek malın eksilmeyeceğini görmüş oluyoruz. Hem düzgün bir iş ortaya çıkıyor hem de bunu yaparken 40 eser bağışlıyorsunuz, bunu yaparken doğdunuz yere yaptığınız kadar doyduğunuz yere de yapıyorsunuz. O dengeyi de çok iyi muhafaza etmişler, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bir annenin dileğinin yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.