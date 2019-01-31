HABER

Gaziantep'te 4. kattan düşen çocuk hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, 19 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralanan çocuk, 19 gün süren tedavisinin ardından yaşama tutundu.

Çocuğun tedavi gördüğü özel hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip'te yaşayan Çapan ailesinin 4 yaşındaki oğulları Mehmet Görkem, bir binanın 4. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Ailesi tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdehalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mehmet Görkem'de, "beyin kanaması, beyin ezilmesi ve beyin ödemi" geliştiği, çocuğun karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama geçirdiği tespit edildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan ile Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Güven tarafından takip edilen Memet Görkem'in, yoğun bakımda tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, hastanın tedavi sürecine ilişkin "Mehmet Görkem Çapan için hastanemizin yoğun bakım hekimi ve personeli seferber oldu. Yoğun bakıma yatırarak antiödem, antiepileptik tedavi, serum, kan desteği, solunum cihazı desteği gibi tedavilerini başlattık. Çocuğun beyninin ve diğer organlarının yeterli oksijen alamamasında karaciğer yırtılması ve genel vücut travması sırasında geçirdiği şokun da etkili olduğunu gözlemledik. Yapılan yoğun tedavi ile 19 gün sonra hastamızı ameliyatsız bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." bilgisini aktardı.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Adrenalin Park’a ikinci ziplineAdrenalin Park’a ikinci zipline
Samsun’da Ev’leniyoruz Fuarı açıldıSamsun’da Ev’leniyoruz Fuarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gaziantep Nizip yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.