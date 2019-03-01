Gaziantep'te 4 kilo 115 gram uyuşturucuya 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği baskında 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri, 4 kilo 115 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum