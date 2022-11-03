HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te 45 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı

Gaziantep'te 45 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı

03.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 45 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nde, 2 ayda 45 ton atık dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından fon sağlanan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Günde 1 ton geri dönüştürülebilir atığının ayrıştırılabildiği tesiste, son 2 ayda 45 ton atık dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Tesiste yılda 100 bin ton atık işlenerek 9 bin 300 ton sera gazı salımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tesiste dönüştürülebilir atıklardan elde edilen biyogaz, ko-jeneratör ünitelerine aktarılarak enerji üretilmesi sağlanacak. Üretilen 4 bin 100 megavat elektrik enerjisi tesisin ihtiyacını karşılamada kullanılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıKonya’da polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli olduMarmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu
Putin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözlerPutin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

İlginizi Çekebilir

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

8 yaşındaki çocuk zehirli kobra yılanını 'ısırarak' öldürdü!

8 yaşındaki çocuk zehirli kobra yılanını 'ısırarak' öldürdü!

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.