HABER

Gaziantep'te 49 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 49 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 49 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali", "kasten yaralama", "mala zarar verme" gibi suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, istihbari bilgiler üzerine, 49 ayrı suçtan aranan A.H'yi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında, 2 ayrı suçtan aranan F.Ö. de gözaltına alındı.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Peribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidiPeribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidi
GÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralıGÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
49 suçtan aranan şüpheli Gaziantep Valilik

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.