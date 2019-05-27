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Gaziantep'te 5 ayda aranan 1656 hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin yılbaşından bu yana yaptığı operasyonlarda 19 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan 1656 kişi yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin yılbaşından bu yana yaptığı operasyonlarda 19 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan 1656 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kaçakçılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, tehdit, cezaevinden firar, yaralama, cinsel istismar suçlarından aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yılbaşından bu yana kadar yaptığı operasyonlarda 19 yıldan 40 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1656 şüpheli yakalandı.
Toplamda 3 bin 272 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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