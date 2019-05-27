Gaziantep’te 5 ayda bin 656 aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te son 5 ayda hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, cinayet, uyuşturucu ticareti, cezaevinden firar, cinsel istismar, yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan toplam bin 656 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve aranan bin 656 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 245 şahıs hırsızlık, 66 şahıs dolandırıcılık, 68 şahıs yağma (gasp), 25 şahıs kasten öldürme suçundan yakayı ele verdi. Öte yandan bin 252 şahıs ise kaçakçılık, uyuşturucu madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, tehdit, ceza evinden firar, yaralama ve cinsel istismar gibi suçlardan gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslardan bazılarının hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde, H.G.’nin hırsızlık nedeniyle 21 ayrı dosyadan toplam 40 yıl, N.S.’nin dolandırıcılıktan 13 ayrı dosyadan toplam 35 yıl 3 ay, I.E.A.’nın hırsızlıktan 21 yıl 8 ay, H.A.’nın yağma suçundan 21 yıl 7 ay, İ.H.’nın yağma suçundan 20 yıl 4 ay, İ.K.’nın kasten öldürme suçundan 20 yıl, Y.S.’nin kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay, İ.C.’nin yağmadan 19 yıl 3 ay ve C.P. isimli şahsın da yağma suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında toplamda 3 bin 272 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

