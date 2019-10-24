Gaziantep’te 5 bin 328 araca denetim

Gaziantep’te şehir merkezi ve şehirler arası yollarda trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde 5 bin 328 araç kontrol edilirken çok sayıda araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Gaziantep’te trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. 23 Ekim günü il genelinde ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik denetim ve uygulamalarında 5 bin 328 araç kontrol edildi.

Kontrollerde; trafik güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 8 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 476 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 12 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 10 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 18 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 12 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 1 sürücüye de belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan yetki belgesiz korsan servisçilik yapmaktan işlem yapılıp aracı 2 ay süreyle bağlandı. Uygulama kapsamında bin 148 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda bin 685 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapıldı. Toplamda 102 araç trafikten men edilirken 8 sürücünün de belgesine el konuldu.

