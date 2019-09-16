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Gaziantep'te 5 kilo uyuşturucuya, 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramalarda bir valize saklanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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