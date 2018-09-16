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Gaziantep'te 50 çiftin nikahı kıyıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 20:36 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen toplu nikah töreninde 50 çift dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği toplu nikah töreninde, 50 çift dünyaevine girdi.

Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi bahçesinde düzenlenen törende, 50 çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Çiftlerin şahitliğini AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür üstlendi.

Fatma Şahin yaptığı konuşmada, insanın hayatında aldığı en önemli kararlardan birinin evlilik olduğunu söyledi.

Evliliğin sabır, güven ve sadakat gerektirdiğini ifade eden Şahin, " 'Yüce Mevla'm aldığınız bu kararları hayırlı etsin, dünyadaki cenneti burada yaşatsın' diyorum. Allah cennetlik işler yapıp orada buluşmayı nasip etsin." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de bu imkanı sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yuva kurmak isteyen çiftlerin gelinlik, damatlık ve düğün masraflarını üstendi ve çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ile altın hediye etti.

Nikahın kıyılmasını ardından çiftlere protokol tarafından altın takıldı.

Evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler konser eşliğinde gönüllerince eğlendi.

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50 çift Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediye toplu nikah

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