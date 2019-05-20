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Gaziantep’te 500 yetim ve ailesine iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Dünya Yetim Günü ve Ramazan ayı nedeniyle 500 yetim çocuk ve ailesine iftar verildi.Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaşan yardım çalışmaları ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Gaziantep’te 500 yetim ve ailesine iftar

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Dünya Yetim Günü ve Ramazan ayı nedeniyle 500 yetim çocuk ve ailesine iftar verildi.
Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaşan yardım çalışmaları ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Müslüman ülkelerde 2014 yılından bu yana her Ramazan ayının 15’inci günü kutlanan “Dünya Yetim Çocuklar Günü” sebebiyle dünya gündeminde farkındalık sağlanması için yetim sofraları kuruluyor. İslam İş birliği Teşkilatı tarafından ilan edilen gün kapsamında, 57 üye İslam ülkesinde yetim çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor. Dünya Yetim Günü kapsamında Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Aykanat Plaza’da düzenlenen Yetim İftarı Programına 500 yetim ve aileleri katıldı.
İftar programı ile ilgili açıklamada bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Sevgi Bozgeyik, “Yedi başak Kadın Kolları olarak her Ramazan olduğu gibi hicri 1440 Ramazan’ında da yetimlerimizle el ele olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının 15’inci günü Dünya Yetimler Günü olarak idrak edilmekte olduğundan bizler de bu günü yetimlerimizle geçirmeyi kendimize manevi bir nimet olarak görüyoruz. Çocuklarımız için de geçmişlerine baktıklarında ‘Bizler Allah Resulünün ümmete emaneti olduğumuzu her zaman görüyorduk ve öyle ki hiç bağımızın olmadığı ablalarımız ve ya ağabeylerimiz bize her daim göz bebeği gibi muamele ettiler’ diyecek bir çocukluk hatırası olmasını arzuluyor, aynı zamanda Ramazanın farklı güzellikleri insanlara ulaştırdığının da farkına varmalarını ümit ediyoruz. Ramazan sadece maddi bereketi değil aynı zamanda manevi bereketi de taşır her birimizin yürek hanesine. İstedik ki bu bereketten hem biz Yedi başak Kadın Kolları hem de yetimlerimiz nasibini alsınlar. Her yandan bereketi yaşayalım dedik. Düzenlediğimiz iftar yemeğiyle yetim ailelerimizden 500 kişiyle buluştuk elhamdülillah. Bu iftarda çocuklarımızın gerçekten bizim için önemli olduklarını onlara göstermek istedik. Onların adı sadece yetim değil diyerek Kardeşlik iftarımıza katılan tüm çocuklarımızla tek tek ismen tanıştık. Onlar iyi ve özgüvenleri yüksek çocuklar oldukça hem onlar, hem bu ülke, hem de ümmet kazanacaktır düşüncesiyle gerçekleştiriyoruz tüm programlarımızı” diye konuştu.
Yetim Hamiliği projesi ile aylık 125 TL gibi cüzi bir miktarla yetim çocuklara harçlık desteği veren dernek, yılın belli aylarında “Kardeşlik Buluşması” programlarıyla hem moral hem de eğitim çalışmaları düzenliyor.

Gaziantep’te 500 yetim ve ailesine iftar

Gaziantep’te 500 yetim ve ailesine iftar

Gaziantep’te 500 yetim ve ailesine iftar

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