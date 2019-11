Gaziantep'te 518 okula spor malzemesi dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Kenti Gaziantep' projesi kapsamında 518 okula spor malzemesi yardımında bulundu.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle okullardaki eksiklikleri giderilerek, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla malzemeler dağıtıldı.

GÜL 1 MİLYON GENÇLE BU ŞEHRİ SPOR KENTİ YAPACAĞIZ

Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Valiliğince yürütülen Spor Şehri projesinde önemli mesafe kat ettiklerini söyleyerek Geçen sene toplamda 8 okul kulübümüz vardı, şu an 740 okul spor kulübümüz oldu. Bunların altyapısını güçlendirmek lazım. Lisanslı sporcu sayımız 25 bin, hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmaktır. Spor şehri Gaziantep demekle spor şehri olunmuyor. Adalet bakanlığımızın öncülüğünde milletvekillerimizle beraber yeni spor tesisleri yapmaya başladık. 6 ay içerisinde 20 tane spor salonu ve 13 yüzme havuzu tamamlanacak. Milli eğitim bakanlığı tarafından da 22 tane spor salonu bitirilecek. 55 adet spor tesisimiz olacak. Her mahallede yürüyüş mesafesinde tesisler yapılacak ve oradaki mahalle sakinleri bu tesislere sahip çıksınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla imzalanan protokol kapsamında okullardaki malzeme eksikliği giderilecek, Artık hiçbir okulumuz bizim malzememiz eksik olduğu için spor yapamıyoruz diyemeyecek. 1 milyon gençle bu şehri spor kenti yapacağız dedi.

'ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNİ GELİŞTİRMELİYİZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yükselen Gaziantep için yola çıktıklarını belirterek, Spor kenti Gaziantep olma yolundaki yolculuğumuz büyük bir hızla devam ediyor. Öncelikle huzurlarınızda Gaziantep Valisi Davut Gül'e çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden bu yana genç nüfusu yüksek şehrimiz için bir hedef koydu. 'Spor Kenti Gaziantep' dedi. Hocalarımız bizim en önemli gücümüz, beşeri sermayemizdir. Biz, özellikle bu spor meselesinde hocalarımız ana merkezimize alıyoruz. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Yaradılışa uygun olarak çocuklarımızın aklını, vicdanını ve kalbini besleyeceğiz. Sevgili hocalarım hepinize çok iş düşüyor. Oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. İyi ve faydalı bilgilerle çocuklarımızın beyinlerini geliştirmemiz gerekiyor. Bir insanın iyi bir insan olabilmesi için; fikren, aklen ve bedenen bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Ağaç yaşken eğilir. Sonradan bu işler çok zor oluyor. Çünkü ileriki dönemlerinde çocuklar başka sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle her şey vaktinde yerine getirilmelidir. Çocuklarımızın doğumundan başlayarak onları hayata hazırlamalıyız. Elbette anne ve babaya çok iş düşüyor. Ama siz hocalarımız kutup yıldızlarısınız. Kutup yıldızları liderlik yapar, yol gösterir. Üzerimizde büyük bir emanet var. 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışından hareket ederek insanı merkeze aldık. Sağlıkta, eğitimde, adalette, emniyette önce insan dedik. Her bir başlık için çalışıyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.