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  4. Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 22:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Vergi kaybı ile haksız rekabeti önlemek ve kaçakçılığın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep kaçak içki Kaçakçılık

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