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Gaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 77 bini Suriyeli, 590 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Gaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 77 bini Suriyeli, 590 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
Girne Mahallesi'nde bulunan Kıbrıs Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete katıldı. Vali Gül ve beraberindekiler karne dağıtımı öncesinde öğrenciler tarafından çiçekler ve müzik dinletisi ile karşılandı. Vali Davut Gül ve protokol daha sonra sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi.
Karnedeki notlardan daha önemli olanın öğrencilerin sosyal hayattaki ilişkileri olduğunu ifade eden Gül, "31 bin 500 öğretmenimiz, 1236 okulda yaklaşık 590 bin öğrencimize eğitim verdi. Bu karneler sadece öğrencilerin değil, velilerimizin karnesi. Bu karnedeki not ne olursa olsun önemli olan sosyal hayattaki ilişkileri, öz güvenli olması. Benim öğrencilerimize tavsiyem, karnelerine bakarak eksikliklerini gidersinler ve 15 günlük tatilde kitap okusunlar" dedi.
590 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentte, ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve eğitimlerini Gaziantep'te sürdüren 77 bin Suriyeli öğrenci de karne aldı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldıGaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldıGaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldıGaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldı

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