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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

12.04.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 22 zanlıyı yakalayan ekipler, adreslerde yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık işleminin ardından salıverildi.

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