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  4. Gaziantep’te 6 ton kaçak akaryakıtla 125 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te 6 ton kaçak akaryakıtla 125 bin makaron ele geçirildi

16.03.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 6 ton kaçak akaryakıtla 125 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te KOM ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 6 ton kaçak akaryakıt ile 114 bin 800 adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla yaptığı 2 operasyonda 6 ton kaçak akaryakıt ile 114 bin 400 adet boş, 10 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep’te KOM ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 6 ton kaçak akaryakıt ile 114 bin 800 adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla yaptığı 2 operasyonda 6 ton kaçak akaryakıt ile 114 bin 400 adet boş, 10 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nurdağı ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 ton akaryakıt, Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 114 bin 800 adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında işlemlere başlandığı belirtildi.

Gaziantep’te 6 ton kaçak akaryakıtla 125 bin makaron ele geçirildi

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