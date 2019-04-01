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Gaziantep'te 7 ilçe Cumhur İttifakı'nın, 2 ilçe Millet İttifakı'nın oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Mahalli İdareler Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kentteki 9 belediyenin 7'sini Cumhur İttifakı, 2'sini ise Millet İttifakı adayları kazandı.

Gaziantep'te 7 ilçe Cumhur İttifakı'nın, 2 ilçe Millet İttifakı'nın oldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Mahalli İdareler Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kentteki 9 belediyenin 7'sini Cumhur İttifakı, 2'sini ise Millet İttifakı adayları kazandı.
3'ü merkez 9 ilçesi bulunan Gaziantep'te 1 milyon 227 bin 454 seçmen dün 3 bin 973 sandıkta oylarını kullandı. Oyların sayılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in kazandığı kentte ilçelerde seçilen isimler ise şöyle:
"Şahinbey Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı AK Parti'li Rıdvan Fadıloğlu, İslahiye Belediye Başkanı AK Parti'li Kemal Vural, Nizip Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sarı, Nurdağı Belediye Başkanı AK Parti'li Ökkeş Kavak, Yavuzeli Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Kemal Sakaroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sait Kılıç. Karkamış Belediye Başkanı CHP'li Ali Doğan, Araban Belediye Başkanı CHP'li Hasan Doğru."

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Gaziantep'te 7 ilçe Cumhur İttifakı'nın, 2 ilçe Millet İttifakı'nın olduGaziantep'te 7 ilçe Cumhur İttifakı'nın, 2 ilçe Millet İttifakı'nın olduGaziantep'te 7 ilçe Cumhur İttifakı'nın, 2 ilçe Millet İttifakı'nın olduGaziantep'te 7 ilçe Cumhur İttifakı'nın, 2 ilçe Millet İttifakı'nın oldu

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