Gaziantep'te 7 ton 400 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin ihbar üzerine depoya düzenlediği operasyonda 7 ton 375 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde depoda kaçak nargile tütünü bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depodan çıkmak üzere olan kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 7 ton 375 kilo kaçak nargile tütünü, 10 bin nargile tütünü poşeti ve 7 bin 430 nargile tütünü kartonu ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, kamyonda bulanan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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