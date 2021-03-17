Gaziantep’te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda kente illegal yollarla sokulduğu tespit edilen ve serbest dolaşımda olmayan 700 bin lira değerinde 7 ton kaçak iç fıstık ele geçirildi.

Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Gatem Fıstıkçılar Sitesinde iki ayrı iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında iş yerlerindeki aramalarda Mersin Serbest Bölge’den illegal yollardan çıkarılarak kargo yoluyla Gaziantep’e getirildiği tespit edilen, serbest dolaşımda olmayan ve gümrüklenmiş değeri 700 bin lira olan 7 ton iç fıstık ele geçirildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



