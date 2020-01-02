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  4. Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinasyonunda narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları da trafik uygulamasıyla kontrol edildi.

Operasyona, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 720 polis katıldı.

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Gaziantep operasyon

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