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  4. Gaziantep’te 727 polis katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Gaziantep’te 727 polis katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te uyuşturucu tacirlerine yönelik 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürmesi planlanan operasyon başladı.  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aralarında özel harekat polislerininde olduğu 727 polisin katılımyla Hacıbaba, ve Merveşehir mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te uyuşturucu tacirlerine yönelik 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürmesi planlanan operasyon başladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aralarında özel harekat polislerininde olduğu 727 polisin katılımyla Hacıbaba, ve Merveşehir mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI
Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekât polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Drone ve dedektör köpek Gece'nin de katıldığı operasyonda 32 eve eş zamanlı baskın yapıldı.
EVLERDE KAMERALI TEDBİR
Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.
Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

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