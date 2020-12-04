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  4. Gaziantep’te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

04.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te sunta yüklü bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bir tırda arama yaptı.

Gaziantep’te sunta yüklü bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bir tırda arama yaptı. Sunta yüklü tırda yapılan aramada 9 akaryakıt bidonu içerisinde 75 kilo sıvı metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken tırın şoförü gözaltına alındı.

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