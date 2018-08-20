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Gaziantep'te 75 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 75 kilogram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 75 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde önceden belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 75 kilogram esrar, 44 kök Hint keneviri, hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira, bin 700 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Ekipler operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
4 gözaltı esrar Gaziantep sokak satıcıları

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