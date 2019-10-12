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Gaziantep'te 75 kişi hakkında "terör propagandası" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 75 kişi hakkında "terör propagandası" soruşturması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK sempatizanları tarafından Barış Pınarı Harekatı aleyhine bölgedeki terörist unsurları destekleyici ve övücü paylaşım ve yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "32'si Gaziantep, 38'i il dışı, 5'i yurt dışı olmak üzere toplam 75 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Gaziantep Valilği soruşturma terör propagandası

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