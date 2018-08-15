Gaziantep'te 8 bin ihtiyaç sahibine bayramlık elbise

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 bin ihtiyaç sahibine kıyafet yardımında bulunacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi aileler ile çocukları için Kurban Bayramı öncesi bayramlık kıyafet yardımı başlatıldı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da giyecek dağıtımının yapıldığı Gıda Bankası'na giderek vatandaşlarla yakından ilgilendi.
Özellikle çocukların bayramlık heyecanına ortak olan Başkan Fadıloğlu, belediye olarak her bayram öncesinde Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine giysi dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Gıda Bankası'na kayıtlı olan ailelerin ayakkabısından terliğine, eşarbından elbisesine kadar bütün ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Fadıloğlu, şunları kaydetti:
"Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' kampanyası adı altında topladığımız elbiselere de burada hayat veriyoruz. Ekiplerimiz tarafından toplanan kıyafetler temizlenip, ütülenip, ambalajlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiliyor. Burada mümkün olduğu kadar kaynaklarımızı verimli kullanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayır olarak verdikleri giysileri de bu şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Bu şekildeki çalışmayla bütçemizden hem daha az kaynak çıkmış oluyor hem de daha fazla insanımız kıyafetten faydalanmış oluyor. İnşallah bu başlattığımız çalışmayı devam ettireceğiz. Kurban Bayramı dolayısıyla 8 bin kişiye bayramlık dağıtacağız."
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