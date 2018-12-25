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Gaziantep'te 8 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde minibüsle jandarmadan kaçan Suriye uyruklu 8 kaçak ile organizatör olduğu tespit edilen yine bu ülke vatandaşı 1 kişi yakalandı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde minibüsle jandarmadan kaçan Suriye uyruklu 8 kaçak ile organizatör olduğu tespit edilen yine bu ülke vatandaşı 1 kişi yakalandı.
​İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde şüphe üzerine 79 MB 516 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti. Jandarmanın peşine düştüğü minibüs, Kozdere Mahallesi kavşağında terk edilmiş bulundu.
Ekiplerin çevrede yaptığı aramada, minibüsten inen, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu K.E., B.E., A.E.,C.Ş., M.Ş., A.H.E., M.M. ve M. R. ile organizatör olduğu belirlenen aynı ülke vatandaşı V.A. gözaltına alındı.
Avrupa ülkelerine geçiş yapmak istediği belirlenen kaçaklar ile organizatör, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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