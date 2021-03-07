Gaziantep’te 8 Mart Kadınlar Günü Coşkusu

Etkinlik Sonrası VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantep Demokratik Kadın Platformu Üyesi Gelengül Kaplan, kadın cinayetlerine dikkat çekerek “Bugün 164’üncü 8 Mart’ımızı kutluyoruz. Gaziantepli kadınlar olarak zılgıtlarımız, ıslıklarımızla yürüdük. Sloganlarımızla taleplerimizi bildirdik, kutlamaya halaylarımızla devam ediyoruz. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine dur demek için buradayız. Şehrimizde yaşanan şüpheli kadın ölümlerinin şeffaf bir şekilde araştırılması ve hukuki sürecin şeffaf bir şekilde sonuçlanması için buradayız’’ dedi.

‘Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum’

Kadın cinayetlerinin önüne geçeceği düşünülen İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için hükümete çağrıda bulunan Kaplan, “Ben bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü bir kadın olarak ben akşam saat 09.00’da bakkala gidemiyorsam ve devletimiz beni koruyamıyorsa burada büyük bir sorun vardır. Hükümete şöyle bir çağrım var; kadınları koruma yasası olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve 6284 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini istiyorum. Tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Gaziantep’teki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

