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Gaziantep'te, 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'gaybubet evi' olarak adlandırılan evlerde gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'gaybubet evi' olarak adlandırılan evlerde gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

FETÖ/PDY üyelerinin kentteki gaybubet evlerinde gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri adreslerin saptanmasının ardından harekete geçti. 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, yaptığı baskınlarda 13 kişiyi gözaltına aldı. Evlerdeki aramalarda 4 bin 60 dolar, 12 bin 335 lira, 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte nüfus cüzdanı, çok sayıda dijital materyal ile yakalanmaları halinde nasıl davranacaklarına ilişkin örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si Mersin, 1'i ise haklarında yakalama kararı bulunduğu için Adıyaman'a gönderildi. Gaziantep'te sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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