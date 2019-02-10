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Gaziantep'te 916 konut sahibini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 'Kuzey Şehir' Projesi kapsamında yapılan 916 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Gaziantep'te 916 konut sahibini buldu

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 'Kuzey Şehir' Projesi kapsamında yapılan 916 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Şehitkâmil ilçesinde 8 buçuk milyon metrekare alanda kurulacak Kuzey Şehir'in kura çekimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOKİ Proje Müdürü Hasan Hüseyin Çelik, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla Talat Özkarslı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk proje kapsamında 3'üncü etapta 694, 4'üncü etapta ise 222 konut olmak üzere toplam 916 adet konut için kura çekildi. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

FATMA ŞAHİN: EV UMUTTUR, GELECEKTİR

İnsanların evlerinin olması için çalıştıklarını ifade eden Fatma Şahin, "Ev umuttur, sıcaklıktır, gelecektir. Ev nedir? Sevgidir, muhabbettir, paylaşmaktır. Biz Antep'in çıkmaz sokaklarında büyüdük, Komşuluğu öğrendik. Emeklinin, yaşlının, yoksulun, zenginin hep beraber olduğu Antep’in çıkmaz sokakları bize dostluk, kardeşlik ve gönül birlikteliğini öğretti. İşte, biz bugün, memleket işi gönül işi diyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın söylediği güzel bir söz var: Şehri imar ederken, gönlü ihmal etmeyin. Gönül nedir? İhtiyaç sahibinin rüyasıdır. Genç kızların rüyasıdır. Bir delikanlının umududur. Bir annenin duasıdır" dedi.

ÇELİK: GAZİANTEP'TE HERKES EV SAHİBİ OLACAK

TOKİ'nin stratejisinin alt ve orta gelir grubuna yönelik olarak konutlar yapmak olduğunu söyleyen TOKİ Proje Müdürü Hasan Hüseyin Çelik ise "Bu bölgede göç alan illere yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu kentlere daha fazla yatırım yapacağız. Gaziantep'te 2 bin 733 kişi ev sahibi olmak için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın hepsi bugün konut sahibi olamayacaklar ama hiç merak etmesinler. Proje kapsamında 5,6,7 etap çalışmaları devam ediyor, Gaziantep’te herkes ev sahibi olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 916 adet konut için kura çekilişi yapılarak başvuran vatandaşlara evlere teslim edildi.

25 YILDIR KİRACIYDI

25 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Mahmut Altun, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben 25 yıldır kirada oturuyordum. Uzun zamandır bekliyordum. Bana çıktığı
için çok mutluyum, Allah evi olmayan herkese ev sahibi olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te 916 konut sahibini bulduGaziantep'te 916 konut sahibini bulduGaziantep'te 916 konut sahibini buldu

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