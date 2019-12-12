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Gaziantep’te 95 litre daha sahte alkol yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te devam eden sahte alkol operasyonlarında 95 litre daha sahte alkol ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki sahte ve kaçak alkol operasyonları sürüyor.

Gaziantep’te 95 litre daha sahte alkol yakalandı

Gaziantep’te devam eden sahte alkol operasyonlarında 95 litre daha sahte alkol ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki sahte ve kaçak alkol operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi’nde bir depoda yapılan aramalarda 95 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep ve Nizip ilçelerinde son bir ayda yapılan 4 ayrı kaçak ve sahte alkol operasyonunda ise 1315 şişe kaçak içki, 220 litre dökme sahte içki ele geçirilirken 18 kişi de gözaltına alınmıştı.

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