HABER

Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, eş zamanlı 4 mahalleye düzenlenen ve 96 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bin 720 polisin katılımıyla, 19 Kasım'da Vatan, Beybahçe, Fırat ve Akdere mahallelerinde 250 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen ve 96 saatte tamamlanan operasyonda, 61 şüpheli çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Adreslerde, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 400 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 450 gram sentetik uyuşturucu, 620 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ve 8 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
İnternetten araç satanları dolandırmakla suçlanan kadın yakalandıİnternetten araç satanları dolandırmakla suçlanan kadın yakalandı
Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandıYere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gözaltı helikopter operasyon polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan çok önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Ana, kız, baba, oğul... "Akbaba" operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

Ana, kız, baba, oğul... Hepsi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölümü çok konuşulmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.