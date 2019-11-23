Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, eş zamanlı 4 mahalleye düzenlenen ve 96 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bin 720 polisin katılımıyla, 19 Kasım'da Vatan, Beybahçe, Fırat ve Akdere mahallelerinde 250 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen ve 96 saatte tamamlanan operasyonda, 61 şüpheli çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Adreslerde, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 400 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 450 gram sentetik uyuşturucu, 620 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ve 8 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

