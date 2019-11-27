HABER

Gaziantep'te 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

Toplam 24 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda helikopter, drone ve dedektör köpekler de kullanılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adresler abluka altına alındı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda 24 adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 960 polisin katıldığı operasyonun 24 saat sürmesinin beklendiği bildirildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bursa’da PKK’ya büyük darbe: 9 gözaltıBursa’da PKK’ya büyük darbe: 9 gözaltı
Marmara denizinde yakalanan kılıç balığı altın fiyatına satıldıMarmara denizinde yakalanan kılıç balığı altın fiyatına satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.