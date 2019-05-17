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Gaziantep'te "abart egzoz" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

Kent merkezinde yapılan uygulamada aşırı ses ve gürültü çıkaran 82 otomobil ve 47 motosiklet trafikten men edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te egzozlarına yaptıkları modifiyelerle, aşırı ses ve gürültü çıkaran 82 otomobil ve 47 motosiklet trafikten men edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, "abart egzoz" olarak tabir edilen aşırı ses ve gürültü çıkaran 82 otomobil ve 47 motosiklet olmak üzere, toplam 129 araç trafikten men edilerek otoparklara çekildi.

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