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Gaziantep'te "Açık Kapı Sahada" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliğince, dezavantajlı gruplara daha kolay ulaşılması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla proje başlatıldı - Vali Davut Gül: - "Açık Kapı Sahada projesi hem şehrimizi güçlendirecek hem de Türkiye'ye model olacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğince, dezavantajlı gruplara daha kolay ulaşılması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla "Açık Kapı Sahada" Projesi başlatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Açık Kapı" uygulamasına elektronik ortamda başvurulduğunu hatırlattı.

Farklı yaş ve eğitim düzeyinden kişilerin elektronik ortamdan başvuru sırasında yaşayabilecekleri zorluklara işaret eden Gül, bu zorlukların önüne geçebilmek için "Açık Kapı Sahada" Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Gül, proje kapsamında 15 mobilize ekip oluşturduklarını belirterek, 104 personelle vatandaşların ayağına gideceğini ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Gül, başta hayırseverler olmak üzere tüm kamu kurumlarının da dezavantajlı aileleri sahiplenmesi çağrısında bulundu.

Gazi, şehit yakınları, yaşlı, engelli, dul, madde bağımlıları olmak üzere dezavantajlı gruplara rehberlik yapmaları gerektiğinin altını çizen Gül, şöyle devam etti:

"Okula devam etmeyen öğrencilerin neden devam etmediğini araştırmalıyız. Okul, meslek tercihlerine yardımcı olmalıyız. Açık, meslek liselerine yönlendirmeliyiz. Meslek edindirme kurslarına, üniversiteye hazırlık kurslarına yönlendirmeliyiz. Proje kapsamında ekiplerimiz, yıllık 250 bin civarında ziyaret gerçekleştirecek. Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimlerini, Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor yapmalarını takip edecek. Bu projemiz, devlet kurumlarını, şehri güçlendirecek. Bizim bu sorumlukları kendimize dert edinmemiz lazım. Açık Kapı Sahada projesi hem şehrimizi güçlendirecek hem de Türkiye'ye model olacak."

Vali Gül, Gaziantep'in tüm kurumlarıyla projeye hassasiyetle yaklaştığını, kentte madde bağımlılığı ve çocuk işçiliğinin önlenmesiyle ilgili de büyük projeler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kaymakamlar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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