HABER

Gaziantep'te açık yer toplantıları yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te açık yer toplantıları yasaklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı açık yer toplantılarının Valilikçe 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bugünden itibaren 30 gün süreyle Gaziantep genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak etkinlikler, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, pankart açma, simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinliklerin il merkezinde Valilikçe yasaklanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari, ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar yasak kapsamı dışında bulunuyor."

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Küçükçekmece'de sitelerin arasında kalan atık tesisine karşı imza kampanyasıKüçükçekmece'de sitelerin arasında kalan atık tesisine karşı imza kampanyası
Küçükçekmece'de atölyeden pantolon çalan hırsızlar kameradaKüçükçekmece'de atölyeden pantolon çalan hırsızlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık yer toplantısı Gaziantep Valilik yasaklandı

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.