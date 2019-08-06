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Gaziantep’te adres sorma kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’te adres sormak için duran sürücünün otomobiline, arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.

Gaziantep’te adres sorma kazası: 3 yaralı

Gaziantep’te adres sormak için duran sürücünün otomobiline, arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı’nda adres sormak için duran E.Ö. idaresindeki 27 BFY 15 plakalı otomobile, arkasından gelen 27 DP 206 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bulvardaki trafik akışı, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Gaziantep’te adres sorma kazası: 3 yaralı

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