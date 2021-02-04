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Gaziantep’te afet riskleri ve eğitimi tartışıldı

04.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te afet riskleri ve eğitimi tartışıldı

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Gaziantep’in afet riskleri tartışıldı ve olası afetlere karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler paylaşıldı.AFAD İl Müdürlüğü, Gaziantep’in olası afet risklerine karşı kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine afet riskini azaltma planı hakkında bilgilendirme yaptı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Gaziantep’in afet riskleri tartışıldı ve olası afetlere karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler paylaşıldı.
AFAD İl Müdürlüğü, Gaziantep’in olası afet risklerine karşı kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine afet riskini azaltma planı hakkında bilgilendirme yaptı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlçe belediye başkanları, kaymakamlar, milletvekilleri ve kamu kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan AFAD yetkilileri, sunumlar yaparak olası afet risklerine karşı yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

“Olabildiğince hazırlıklı olmamız gerekiyor”
Toplantıda açıklamalarda bulunan ve kamu ve kurum çalışanlarını afet konusunda gönüllü olmaya çağıran Gaziantep Valisi Davut Gül, “Afet risklerini azaltma planında bizim dört üniversitemizden de desteğe ihtiyacımız var. Üniversitelerimizin bizzat bu iş içerisinde olmasında fayda var. Burada yaşayan 2 buçuk milyon vatandaşın tamamını ilgilendiren bir konu. Toplumun her kesiminin toplumsal farkındalığın oluşması gerekiyor. 1 saat sonra ne olacağını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz mutlaka deprem başta olmak üzere afet ile karşılaşacağız. Bu afetlere olabildiğince hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gönüllük çok önemli. Kamu kurumlarındaki yöneticilerimizden istirhamımız mutlaka gönüllük başvurusunda bulunmalarıdır” dedi.

“2 buçuk milyon insan bize emanet”
Olası afetlere karşı Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirler alacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu ülkenin en önemli gerçeği deprem. İnsanları deprem değil aslında çürük binalar öldürüyor, bilinçsizlik öldürüyor. Bugün yüksek teknolojiyi kullanan Japonya örneğinde olduğu gibi. 2 buçuk milyon insan bize emanet. Çocuğu, annesi, babası bize emanet. Can korumak en büyük sorumluluğumuz. O yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak bizimle alakalı kısımda çalışmalar yapacağız. Sırf afetle ilgili belediye bünyesinde özel bir şube müdürlüğü oluşturduk. Depremlerde çocukların annelerine kavuşması için İzmir depreminde olduğu gibi dua ederiz. Ancak Rabbim ‘Akıl etmemiz misiniz’ demiş, elbette dua edeceğiz ama aklımızı kullanacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Önce tedbir sonra tevekkül” diye konuştu.

Gaziantep’te afet riskleri ve eğitimi tartışıldı

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