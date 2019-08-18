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Gaziantep'te ahırda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ahırda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ahırda hareketsiz bulunan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zincirli Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Mustafa Bölükbaşı (37), çocukları tarafından ahırda hareketsiz bulundu.

112 Acil Servis ekibince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Bölükbaşı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcının incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bölükbaşı'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep hareketsiz

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