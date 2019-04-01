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Gaziantep'te AK Parti'liler davullu zurnalı kutlama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in Büyükşehir ile merkez ilçeler Şahinbey'e Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil'e ise Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından partililer kutlama yaptı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in Büyükşehir ile merkez ilçeler Şahinbey'e Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil'e ise Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından partililer kutlama yaptı.

Gaziantep'te seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte partililer, AK Parti il binasına akın etti. Seçim sonuçlarını takip eden partililer mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan Şahin'in seçim zaferini coşkuyla kutladı. AK Parti il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken partililer, meşaleler yakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptı.

'OY VEREN YA DA VERMEYEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve resmi olmayan sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Fatma Şahin, seçimlerde kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını ifade etti. Şahin, rakiplerinin toplamından daha fazla oy aldığını belirterek, "Bize güvenen halkımıza teşekkür ediyorum. Bir dönem yaptığımız çalışmaların milletimizin gönlünde yer tuttuğunu ve Gaziantep için yaptığımız projelerin desteğini aldığımızı bize gösterdiler. Rakiplerimizin toplamından daha yüksek oy aldık ve hemen hemen daha önce aldığımız oya yaklaştık" dedi.

'YARIN GAZİANTEP'TE USTALIK DÖNEMİ BAŞLIYOR'

Şahin, Gaziantep'te ustalık döneminin başlayacağına dikkat çekerek, "Halkımız ile olan gönül birlikteliğimiz bize bu sandıkta büyük bir zaferle sonuçlandırdı. Samimiyet, tevazu ve gayret ile yarın Gaziantep'te ustalık dönemi başlıyor. Yükselen Gaziantep'i 2 milyon hemşehrimiz ile birlikte kuracağız" diye konuştu.

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