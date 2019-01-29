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Gaziantep'te, alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, otopark işletmecisi, alacak- verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mehmet Nejdet Karayel'i (55) tabancayla vurarak öldürüldü, 2 kişiyi de yaralandı.

Gaziantep'te, alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, otopark işletmecisi, alacak- verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mehmet Nejdet Karayel'i (55) tabancayla vurarak öldürüldü, 2 kişiyi de yaralandı.
​Olay, sabah saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nejdet Karayel, Sefer Karayel ve Uğur Poyraz, alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları ismi öğrenilemeyen kişinin işlettiği otoparka gitti. Burada, taraflar arasında çıkan kavga, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otopark işletmecisi yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunların başına isabet ettiği Mehmet Nejdet Karayel öldü, Sefer Karayel ve Uğur Poyraz da yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Nejdet Karayel’in cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

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