HABER

Gaziantep’te alacak verecek kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 21:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular ile arkadaşı 36 yaşındaki Feti B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Feti B., av tüfeğiyle arkadaşı Karakuzular’a ateş etmeye başladı. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Karakuzular, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karakuzular’ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arkadaşının ölümüne sebep olan Feti B., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Kendini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcıya polisten 'çöpçü' kılığında operasyonKendini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcıya polisten 'çöpçü' kılığında operasyon
Irmağa giren Suriyeli boğulduIrmağa giren Suriyeli boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.