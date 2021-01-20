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  4. Gaziantep’te altınla yazılmış Tevrat ele geçirildi

Gaziantep’te altınla yazılmış Tevrat ele geçirildi

20.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te altınla yazılmış Tevrat ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 adet altınla yazılmış Tevrat ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi’nde bulunan bir evde tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Eve giriş ve çıkışları takibe alan ekipler teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi.
KOM Şube ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda evde gizlenmiş 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi. Evde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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