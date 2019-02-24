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Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Fabrikanın depo bölümünde çıkan ve itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, hasara yol açtı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi 03044 Sokak'ta faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası fabrikada hasar oluşurken depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Ekiplerin kısa sürede yangın yerine ulaştığını belirten Yılmaz, "Yangına 11 araç ve 28 personelle müdahale ettik. Yangın şu an tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmasına başladı. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz. Yangına bağlı olarak herhangi bir yaralı bulunmuyor." dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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